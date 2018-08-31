Hull City - Derby County maçı rakamları

Hull City ve Derby County, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Hull City 4 puanla 19. sırada, Derby County 9 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hull City, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Derby County, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 369. İddaa'da Hull City kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Derby County kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hull City son haftadaki Derby County müsabasında 0-4 yenildi.

Derby County, Hull City karşılaşmaında 0-4 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hull City, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

Derby County ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Derby County, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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