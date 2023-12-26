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        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City evinde Sunderland'e mağlup oldu - Futbol Haberleri

        Hull City evinde Sunderland'e mağlup oldu

        İngiltere Championship karşılaşmasında Hull City evinde ağırladığı Sunderland'e 1-0 yenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 20:50 Güncelleme: 26.12.2023 - 20:52
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        Hull City evinde kayıp!
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        İngiltere Championship 24. hafta karşılaşmasında Hull City sahasında konuk ettiği Sunderland'e 1-0 mağlup oldu.

        Sunderland'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Jack Clarke kaydetti.

        Hull City forması giyen Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.

        Hull City bu mağlubiyetle 36 puanda kalırken, Sunderland'de 36'a puana çıktı.

        Hull City bir sonraki karşılaşmasında yine sahasında Blackburn'ü ağırlarken, Sunderland deplasmanda Rotherham United'a konuk olacak.

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