Liam Rosenior’un Hull City’si iç sahada çıktığı son 8 maçın 7’sinde kalesinde gol görmedi. Genç teknik adam bu süreçte zorlu fikstürü kolaya çevirdi. İç sahada oynanan maçlarda, Premier Lig’ten yakın dönemde düşen West Bromwich ve Championship’in iddialı takımlarından Millwall’ı yenen Hull City, geçtiğimiz sezon Premier Lig’e veda eden Watford’u da bu hafta evinde mağlup etti ve rakibinin play-off ümitlerini bitirdi.