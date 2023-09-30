Hull City sahasında berabere kaldı!
Championship 9. hafta maçında Hull City, sahasında Plymouth ile 1-1 berabere kaldı
Giriş: 30.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:26
Championship 9. hafta maçında Hull City, sahasında Plymouth ile karşılaştı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Plymouth'un golü 22. dakikada Randell'den geldi. Hull City'nin golünü ise 44. dakikada Slater kaydetti.
Hull City bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı. Plymouth ise 1 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Ipswich Town'a konuk olacak. Plymouth ise Milwall'ı ağırlayacak.