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        Haberler Spor Futbol Hull City sahasında berabere kaldı! - Futbol Haberleri

        Hull City sahasında berabere kaldı!

        Championship 9. hafta maçında Hull City, sahasında Plymouth ile 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:26
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        Hull City sahasında berabere kaldı!
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        Championship 9. hafta maçında Hull City, sahasında Plymouth ile karşılaştı.

        Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Plymouth'un golü 22. dakikada Randell'den geldi. Hull City'nin golünü ise 44. dakikada Slater kaydetti.

        Hull City bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı. Plymouth ise 1 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Ipswich Town'a konuk olacak. Plymouth ise Milwall'ı ağırlayacak.

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