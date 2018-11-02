Hull City - West Bromwich maçı istatistikleri

Hull City ve West Bromwich, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Hull City 12 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken West Bromwich 25 puanda ve 5. sırada. Hull City, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. West Bromwich son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 305 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hull City kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, West Bromwich sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hull City önceki hafta West Bromwich mücadelesinde 3-1 yenildi.

West Bromwich, Hull City karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Hull City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Hull City, kendi sahasında 6 gol attı, 9 gol yedi.

West Bromwich, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. West Bromwich, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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