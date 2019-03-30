Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. AA'nın haberine göre, Bakan Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni açtı. Akar, Pençe Hava Harekatı ile ilgili de “Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde ele başlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın

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