Hulusi Akar'dan ABD'ye tepki

Akar, ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırımını kabul etmesine tepki gösterdi. Akar yaptığı açıklamada, “Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir. Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir” ifadelerini kullandı.