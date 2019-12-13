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Hulusi Akar'dan ABD'ye tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Senatosu’nun sözde Ermeni soykırımı kararına ilişkin olarak, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir” dedi.

Hulusi Akar

Akar, ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırımını kabul etmesine tepki gösterdi. Akar yaptığı açıklamada, “Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir. Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir” ifadelerini kullandı.

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