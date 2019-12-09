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Hulusi Akar'dan açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor

Hulusi Akar
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

NATO Zirvesi: Baltık Planı ve Türkiye Planı söz konusu. Sıkıntı bizden kaynaklanmıyor. Daha önce kabul edilen ve terör örgütü kabul edilen YPG'nin, Türkiye'nin savunma planına gelindiğinde PKK/PYD'nin terörist olmadığına dair görüş belirlendi. Bizim planımızın yayınlanması engellendi. Bizim planımız yayınlanmıyor, kuzey ve güneydeki savunma planlarının birlikte olması lazım dedik. En son yapılan taviz değil. Polonya-Baltık Planı'nın askeri komitede yeniden değerlendirilmesine fırsat verdik. NATO'nun kabul ettiği bilgilerin, değerlendirmelerin aynı şekilde yer almasını bekliyoruz. Burada meseleler karışık olduğu için tek seferde söylenerek anlaşılmıyor, tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Bizim isteklerimiz son derece objektif, makul, mantıklı. Bizim bu isteklerimizden de geri dönmemiz söz konusu değil. 

LİBYA MUTABAKATI: Libya'daki bu olayların çıkmasından sonra ara verildi. Bu işler 2018'den bu yana tekrar gündeme geldi. Müzakereler oldu. Konuşuldu, tartışıldı. Ortaya bir çözüm yolu çıktı. Bunlar bir günde olan olaylar değil. Ulusal Mutabakat Hükümeti BM tarafından tanınan hükümettir. 27 Kasım'da bir mutabakat muhtırası imzalandı. TBMM ve Libya meclisi tarafından onaylandı, BM'ye gönderildi. Biz komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz diyoruz. Hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı olmadığını, onlara karşı taciz anlamı taşımadığını, Libya ile Türkiye arasındaki bir mutabakat olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Diğer komşularımızla görüşmeye hazırız. Libya hükümetinin Atina Büyükelçisi sınırdışı edildi. Bunun bir acizlik olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyeceğini de bildirmek istiyorum. Fevri hareketler yapılması ortamı germekte. Akıl ve mantık olarak yaklaşılmasını istiyoruz. 

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