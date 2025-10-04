Habertürk
        Hulusi Akar'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret | Dış Haberler

        Hulusi Akar'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret

        Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

        Giriş: 04.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:11
        Hulusi Akar'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret
        Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Tatar, Akar'ın ziyaretini sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:

        "Türkiye Cumhuriyeti TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

        Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü, halkımız ve devletimiz için vazgeçilmezdir. Kıbrıs Türkü, Anadolu’dan ayrı düşünülemez."

