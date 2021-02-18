Hulusi Akar,

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Hulusi Akar, "topraklarını kurtarma" sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkesine ait toprakları kurtaracağına dair söz veren Azerbaycanlı şehit Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev'in ailesine mektup gönderdi.

Hulusi Akar,
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilisi Albay Abdulla Gurbani, Akar'ın mektubunu, Memiyev'in Yardımlı ilinin Kürekçi köyünde yaşayan ailesine ulaştırdı.

Akar mektubunda, "Şanlı Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki öz topraklarını kurtardığı 44 günlük destansı mücadelesinde ağır yaralanan Üsteğmen Valeh Memiyev'in şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Üsteğmen Valeh, vatan toprağını işgalden kurtaracağına verdiği sözü tutmuş, Gubadlı iline bağlı yerleşim birimlerinin kurtarılmasından sonra şehadet makamına ulaşmıştır. Şehit ve gazilerimizin cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mektubunda, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacağını belirten Akar, Memiyev ailesini Türkiye'ye davet etti.

Albay Abdulla Gurbani, aile bireyleri ve köy halkıyla birlikte Valeh Memiyev'in mezarını ziyaret etti.

Valeh Memiyev'in kardeşi Vüsal Memiyev, mektup için Akar'a teşekkür etti ve son damla kanına kadar çarpışarak sözünü tutan ağabeyi ile gurur duyduğunu vurguladı. Memiyevler ailesi de Akar'a cevap mektubu yazdı.

- "Ben, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Akar'a verdiğim sözü tuttum"

Üsteğmen Memiyev, 13 Ağustos 2020'de Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda başarı gösteren askerlerden biri olmuştu.

Tatbikat sonrasında Akar, Memiyev'e ödül takdim etmiş, fotoğraf çektirmiş ve bir süre sohbet etmişti.

Akar askerlere "Tatbikatta gücünüzü ve profesyonelliğinizi göstermeniz çok güzel. Fakat başlıca göreviniz 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarınızı kurtarmak olmalıdır. Buradaki başarılarınızı savaş alanında da kanıtlamalısınız." şeklinde hitap etmişti.

Memiyev de Akar'a, "Biz başkomutandan emir bekliyoruz. Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız ve sizin isteğinizi yerine getireceğiz." şeklinde yanıt vermişti.

Üsteğmen Memiyev, 27 Eylül-10 Kasım'da devam eden 44 günlük savaşta Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra yaralanmıştı.

Memiyev, tedavi gördüğü zaman "Ben artık amacıma ulaştım. Ben, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Akar'a verdiğim sözü tuttum. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullanmış, bir süre sonra da şehit olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin Gara açıklamasına tepki: İncitici ve yaralayıcı!
DÜNYAAltun'dan ABD'nin Gara açıklamasına tepki!
İsrail'in 'Wuhan'ında' aşılama başladı!
DÜNYAİsrail'in 'Wuhan'ında' aşılama başladı!
SON DAKİKA: Rusya'da çığ felaketi: Hasta almaya giden ambulans kar altında kaldı! - Haberler
DÜNYARusya'da çığ felaketi: Ambulans kar altında kaldı!
ABD'den Erbil açıklaması: Karşılıksız kalmayacak
DÜNYAABD'den Erbil açıklaması: Karşılıksız kalmayacak
SON DAKİKA: Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia istifa etti! - Haberler
DÜNYAGürcistan Başbakanı istifa etti!
SON DAKİKA: Babası tarafından rehin tutulan Dubai Emiri'nin kızı için Birleşmiş Milletler devrede! - Haberler
DÜNYABabası tarafından rehin tutulan Dubai Prensesi için ...
SON DAKİKA: İngiltere'de Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
DÜNYAİngiltere'de Prens Philip hastaneye kaldırıldı
SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den aşı adaletsizliği tepkisi: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile gitmedi!
DÜNYABM'den aşı adaletsizliğine tepki!
SON DAKİKA: Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden Japon milletvekili istifa etti! - Haberler
DÜNYAKovid-19 tedbirlerine uymayan Japon milletvekili ...
SON DAKİKA: Almanya'dan korkutan açıklama: Mutasyona uğramış koronavirüs varyantları hızla yayılıyor!
DÜNYAAlmanya'dan korkutan 'mutasyon' açıklaması!