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Hülya Avşar: Bayramı içimde çok fazla yaşayamadım

Hülya Avşar, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıktı. Avşar, yaşanan depremlerden dolayı bayram sevincini içinde çok fazla yaşayamadığını dile getirdi

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  • Hülya Avşar: Bayramı içimde çok fazla yaşayamadım

    Hülya Avşar, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıktı.
  • Hülya Avşar: Bayramı içimde çok fazla yaşayamadım

    Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar “Açıkçası ben bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım ama tabii ki herkese sağlıklı, sıhhatli, bereketli ve mutlu bayramlar diliyorum. Hayatları boyunca güzel yaşamlar diliyorum. Ben bu bayramda işimi yapıyorum sadece. Gerçekten mutlu değilim. Mutsuzum yani... Hepimizin görevi deprem bölgesini desteklemek. Herkesin başına gelebilir. Allah, inşallah böyle bir acı yaşatmaz bir daha. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bir senede, on senede bitecek bir şey değil benim gönlümde. Dolayısıyla  elimizden gelen her şeyi yapabilsek. Elimizden gelenleri de yapmaya devam edeceğim” dedi.
  • Hülya Avşar: Bayramı içimde çok fazla yaşayamadım

    Yoğun ilginin olduğu gecede Türk sanat müziği ve arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ile büyük beğeni alan Hülya Avşar, şarkıları, hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

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