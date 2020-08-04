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Hülya Avşar 'Bırakmam Seni' diyecek

Hülya Avşar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' adlı kampanyası çerçevesinde telefonla kulübe gönül verenlerden maddi destek isteyecek

Hülya Avşar
Mehmet Çalışkan

Hülya Avşar'dan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne 'Bırakmam Seni' desteği... Avşar, kulübün 12 Haziran'da başlattığı 'Bırakmam Seni' adı altındaki yardım kampanyasında kulübe gönül verenlerden maddi destek talep edecek.

 

Hülya Avşar, önümüzdeki günlerde Vodafone Park Stadyumu'nda düzenlenecek yardım gecesinde telefonla yapacağı bağlantılarla kulübe gönül verenlerden destek isteyecek. Söz konusu yardım gecesinde Avşar'ın yanı sıra Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu ünlü isimler, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı sporcular da yer alacak.

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