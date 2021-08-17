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Haberler Gündem 3. Sayfa Hülya'dan 7 gün sonra acı haber!
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Hülya'dan 7 gün sonra acı haber! Hava almak istemişti

İzmir'in Menemen ilçesinde Hülya Ayılmaz, geçen hafta iddiaya göre hava almak için çıktığı dördüncü kattaki evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Ayılmaz, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hülya'dan 7 gün sonra acı haber!
Hülya'dan 7 gün sonra acı haber!
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İHA

İzmir'in Menemen ilçesinde geçen hafta dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Hülya Ayılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 10 Ağustos saat 03.00 sıralarında Ulukent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü kattaki balkonunda meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Ayılmaz (30) hava almak için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden kadın, dördüncü kattaki balkondan aşağı düştü. Ayılmaz'ın düşmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı ev ve bölgede inceleme yaptı. Olay esnasında komşuların herhangi bir ses duymadıkları belirtilirken polis ekipleri olayda kasıt olup olmadığı yönünde çalışma başlattı. İki yıldır nişanlı olduğu öğrenilen Hülya Ayılmaz, hastanedeki 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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