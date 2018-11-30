Hülya Koçyiğit'in sağlık durumunda üzücü gelişme...

15 gün önce görevli olduğu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nun Sultan Ahmet'teki toplantısına yetişmek için otomobilinden indikten sonra koşarken ayağını burkan Hülya Koçyiğit'in sağ ayağının topuğu çatlamıştı.

İlk anda ağrıya rağmen topuğunun çatladığının farkına varmayan Hülya Koçyiğit, toplantı sonrasında ayağının şiştiğini fark ederek hastaneye gitmişti. Ayağının alçıya alınmasının andından ardından evinde dinlenmeye çekilen Koçyiğit, birkaç haftalık dinlenme süresinden sonra ayağa kalkacağını sanıyordu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Hülya Koçyiğit, dün gittiği doktor kontrolünde aldığı kötü haberle sarsıldı. Topuğundaki çatlağın kırığa döndüğünü öğrenen Koçyiğit'in morali oldukça bozuldu. Ayağında çürüme de olmasıyla morali iyice bozulan sanatçı, 6 hafta daha yatacak.

Hülya Koçyiğit, sağlık durumu hakkında "Moralim çok bozuk. Kırık ve çürüme olması beni bir hayli üzdü. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Hiç sevmiyorum ama yatmaya devam edeceğim. Allah, bundan beterini göstermesin" dedi.

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