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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hummels'ten Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım - Beşiktaş Haberleri

        Hummels'ten Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

        Borussia Dortmund'dan ayrılan ve ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Alman savunmacı Mats Hummels, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 20:44 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:44
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        Heyecanlandıran paylaşım!
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        İspanya'da tatilini sürdüren Hummels, Kartal pozu verdiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.

        Bu paylaşım Beşiktaş taraftarı arasında yoğun ilgi görürken, fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

        İşte Hummels'in o paylaşımı;

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