Hummels'ten Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım
Borussia Dortmund'dan ayrılan ve ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Alman savunmacı Mats Hummels, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 21.06.2024 - 20:44 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:44
İspanya'da tatilini sürdüren Hummels, Kartal pozu verdiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.
Bu paylaşım Beşiktaş taraftarı arasında yoğun ilgi görürken, fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.
İşte Hummels'in o paylaşımı;
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