Huntsman, Türkiye’deki tesisini yeniden inşa edecek

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Huntsman Corporation (NYSE: HUN),bugün yaptığı açıklamada, İstanbul’da bulunan şirkete bağlı poliüretan tesisinin yeniden inşa edilmesinin planlandığını duyurdu. Huntsman tarafından aynı arazi üzerinde yapılacak birinci sınıf tesisin ve teknik merkezin, EHS (Çevre, İş Sağlığı ve Güvenlik),mühendislik ve kalite bakımından en yüksek standartları karşılayabilecek niteliklere sahip olacağının da belirtildiği açıklamaya göre; yeni tesisin inşasının 2021’in son çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor.

İnşa edilecek yeni ve birinci sınıf tesis, polyester polioller, karışımlar, MDI prepolimerleri, sprey köpük ve poliüre üretim kapasitesine sahip olacak. Huntsman’ın tescilli TEROL® teknolojisinin kullanılacağı tesiste, yıllık yüz milyonlarca PET şişenin geri dönüşümü sağlanarak, şirketin döngüsel ekonomiye katkısı arttırılacak ve bu sayede söz konusu tesis sürdürülebilir bir yatırım haline gelecek. Tesisin aynı zamanda Türkiye ve Orta Doğu'da Huntsman Building Solutions (HBS) için bir büyüme platformu işlevi göreceği ifade edildi.

Huntsman Polyurethanes Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steen Weien Hansen, konuyla ilgili açıklamasında “2021’de Huntsman’ın EMA’yı satın almasının üzerinden on yıl geçmiş olacak. Tesisin yeniden inşası, eskisinden daha iyi bir yeniden yapılanmayı başarmamızı ve Türkiye’deki poliüretan endüstrisinin merkezinde yürüttüğümüz ekip çalışmasına devam edebilmemizi sağlayacak. Türkiye, Avrupa'nın ikinci en büyük MDI bazlı poliüretan pazarı. Türkiye ayrıca, cazip demografik özellikleri ve geniş imalat sektörü sayesinde yüksek büyüme oranının yanı sıra çok sayıda endüstriyel pazar ve tüketici pazarı segmentine erişim sunuyor.” şeklinde konuştu

Huntsman Polyurethanes Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü Gülüm Selen Kabil ise “Yeni tesisimizin inşası devam ederken, gösterdikleri anlayış için müşterilerimize ve yürüttükleri yoğun çalışma için Huntsman EMA ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca çalışma arkadaşlarımız ürünlerimizi bölge genelinde çeşitli tedarik çözümleri kullanarak tedarik etmek için titizlikle çalıştı. Yeni tesisin önümüzdeki yıl devreye girmesiyle faaliyetlerimizi geçmişte olduğundan çok daha güçlü bir şekilde yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı