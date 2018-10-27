Huracan - Colon düellosu

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Huracan, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Colon takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Huracan 14 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Colon 12 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Huracan, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Colon son 1 mücadelede 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 220 kodlu maçı oynayanlar; Huracan galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Colon galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Huracan önceki hafta Colon mücadelesinde 1-0 kazandı.

Colon ise Huracan karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Huracan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Huracan, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Colon, dış sahada 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colon 2 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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