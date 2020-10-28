Hurda çelik deposunda yangın - ADANA

AA

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Tekel Caddesi'ndeki bir hurda çelik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Polislerin bölgede önlem almasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.