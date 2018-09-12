Kocasinan Merkez Mahallesi 30 Ağustos Sokağı'ndaki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki halı sahanın çadırlarına ve soyunma odalarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü

Yangın nedeniyle çevredeki binalar da zarar görünce olaya tepki gösteren mahalle sakinleriyle, Afgan uyruklu kağıt toplayıcılar arasında arbede çıktı.

Kavgada yaralanan 4 mahalle sakini Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar sokakta toplandı.

Olay yerine belediye başkanının gelmesini talep eden mahalleliler, hurda deposunda sürekli bu tür olayların yaşandığını öne sürerek, mekanın kapatılmasını istedi.

Bu arada ilçe emniyet müdürü mahalleliden dağılmalarını isterken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

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