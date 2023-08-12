Hurda malzemeden yaptığı deniz bisikletiyle turizme hizmet ediyor

"Ben de böyle bir şey yapabilirim" diyerek parça araştırmaya başladığını anlatan Demir, "Bisiklet kadrosunu hurdadan aldım. Bazı parçaları sıfır aldım. Bisiklet hurdasının arka tekerleğini çark, direksiyonunu ise dümen olarak tasarladım.

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Su üstünde durması için aparatlar ekledim. Kano kiralamak için gelenler görünümü ile deniz üstünde gidiyor hissi veren bu bisikleti tercih ediyor. Aşağı yukarı 4 bin lira masraf yaptım ve böyle bir aleti çalışır hale getirdim. Şimdi turizmin hizmetinde" dedi.