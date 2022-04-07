Hurdacı görünümlü torbacılar yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Hurdacı görünümlü torbacılar yakalandı - Haberler
ABONE OL

Bursa'da hurdacı görünümlü torbacılar operasyonla yakalandı

Bursa'da, hurdacı gibi kamyonetle kentte dolaşan uyuşturucu satıcıları operasyonla yakalandı. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, kamyonetin kasasındaki tüp içerisine zulalanmış 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi

Hurdacı görünümlü torbacılar yakalandı - Haberler
Hurdacı görünümlü torbacılar yakalandı
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da, polisin düzenlediği operasyonda, hurdacı kamyonetiyle dolaşıp uyuşturucu satan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B. ile M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kamyonetle hurdacı gibi kent merkezinde dolaşıp, uyuşturucu sattığını belirledi.

Polis, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpeği Galya ile arama yapıldı. Galya, kamyonetin kasasında bulunan tüpe tepki verdi. Yapılan detaylı incelemede tüpün içine gizlenmiş 46 bin 'captagon' uyuşturucu hap ele geçirildi, A.B. ve M.B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.B., ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi!
GÜNDEM Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi!
AÖL kayıt yenileme ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? MEB 2022 Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM AÖL kayıt yenileme tarihi
EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022?
GÜNDEM EKPSS ne zaman yapılacak?
İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? 7 Nisan elektrik kesintisi sorgulama AYEDAŞ-BEDAŞ
GÜNDEM İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Apartmandan çıkarılan çift dehşet saçtı
GÜNDEM Apartmandan gitmeleri için imza toplanan çift binaya ...
İSKİ 7 Nisan su kesintileri! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler?
GÜNDEM İSKİ 7 Nisan su kesintileri!
BEKÇİ ALIMI SON DURUM 2022: Bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman, ilanı hangi tarihte yayınlanacak? Bekçi alımı ne zaman, kaç kişi alınacak ve bekçilik şartları nelerdir?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları son durum
İndirim beklentisi! LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi mi, indirim olacak mı? 7 Nisan 2022 Motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar? İzmir, Ankara - İstanbul benzin fiyatları
GÜNDEM Akaryakıtta indirim beklentisi!
Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
GÜNDEM İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberi: Muhtar keklik avına gitti! Yürek yakan olay!
GÜNDEM Muhtar keklik avına gitti! Şoke eden olay!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.