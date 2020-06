"Hurdacı Osman" kanser hastası yatalak eşine sevgiyle bakıyor

AA

Aşağıpazar Mahallesi'nde 33 yıl önce evlenen Osman ve Melahat Çelik çifti, dünyaya gelen 4 çocuklarını da doğumdan bir süre sonra kaybetti. Evlat özlemi çeken Melahat Çelik'e 2007'de karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Farklı hastanelere gitmesine rağmen hastalığı ilerleyen ve siroza çeviren Çelik, bir süre sonra duyma ve yürüme yetilerini de kaybeti.Hurda toplayarak geçimini sağlayan Osman Çelik de zor şartlarda hem geçimini sağlayamaya hem de eşine bakmaya çalıştı. Hurda toplayarak geçimini sağlayan Çelik, zorlu hayat mücadelesine rağmen hayat arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı.Eşini sırtında taşıyan, yemeğini yedirip ona özenle bakan Çelik, fedakarlığıyla duygulandırıyor. Çevresindekilerin takdirini toplayan Osman Çelik, eşinin sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.- "Bugünlerimize de şükür"Çelik, AA muhabirine, vefat eden 4 bebekten sonra eşinin rahatsızlandığını, tedavilere yanıt vermediğini söyledi.Zor günler geçirdiklerini anlatan Çelik, "İhtiyaçlarını karşılayamayan eşimin temizliği, bakımı ve yemeğini ben yapıyorum. Hayırsever vatandaşların ve komşularımızın yardımları olmasa bu işin altından kalkamazdım. Haftanın bazı günleri eşimi komşuma bırakıp mahallelerde hurda toplamaya çıkıyorum. Bugünlerimize de şükür." diye konuştu.Belediye ekiplerinin ve mahalle muhtarı Tekin Korucu'nun kendilerini sık sık ziyaret ettiğini aktaran Çelik, siroz hastası eşini, karnında biriken suyun alınması için her ay Antalya'ya götürdüğünü dile getirdi.- Asansöre ihtiyaçları varTekerlekli sandalye ile dışarıya çıkardıkları eşini taşımakta güçlük çektiği için evlerine asansör yapılması gerektiğini ifade eden Çelik, "7 aydır eşimin hastalığı ağırlaştı. Tek isteğim eşimin sağlığına kavuşması." dedi.- "Bir gün bile kalbimi kırmadı"Vefat eden çocuklarının acısını unutamayan Melahat Çelik ise eşinin her ihtiyacına koştuğunu, kendisiyle bebek gibi ilgilendiğini söyledi.Kocasının kendisini taşımakta zorlandığını belirten Çelik, "Eşimin de sağlık sorunları var. Omzunda beni kapıya kadar çıkarıp, tekerlekli sandalyeye bindiriyor. Bir gün olsun kalbimi kırmadı, Allah eşimden razı olsun." ifadelerini kullandı.