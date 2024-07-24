Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son yıllarda düzenlenen en önemli operasyonlardan birine imza attı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yapan narkotik ekiplerinin dikkatini hurdacılık yapan bir grup çekti.

HURDACI VE DOMATES İŞÇİSİ KILIĞINA GİRMİŞLER

Bu kişileri takibe alan polis ekipleri, uyuşturucu piyasasının inanılmaz bir zincirine ulaştı. Bu grubun zaman zaman hurdacı zaman zaman domates işçisi kılığına girerek uyuşturucu ticareti yaptıkları görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlatılan teknik takip, çetenin tüm bağlantılarını ortaya çıkarttı.

REKLAM OPERASYON DÜZENLENDİ Yapılan çalışmalar sonucunda, hurdacı ve domates işçisi kılığına giren uyuşturucu çetesinin liderinin Tamer D., olduğu belirlendi. Tüm bağlantıları tespit eden İzmir polisi, bu sabah savcılığın talimatıyla birlikte belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

PARALAR AKLANDI Düzenlenen şafak baskınıyla 12 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarda, çetenin nasıl para akladığı bilgilerine ulaşıldı. Çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre çete, suçtan elde ettikleri gelirleri kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal alarak aklıyordu.

140 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKULE EL KONULDU Evlerde yapılan aramalarda bulunan 4.3 kilogram altın, 2 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon 233 bin lira paraya el konuldu.