Hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla heykeller yapıyor

Farklı eserler tasarlamayı sevdiğini anlatan Mutii, "Heykelleri yapmak için araba parçalarını hurdacılardan toplayıp burada işliyorum.

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Bazen 3-4 gün, hatta bir hafta bir heykelle ilgileniyorum. Yüz maskesinin tamamlanması için 2 bin 500 parça kullandım. Gerçekten büyük zahmet gerektiriyor" diye konuştu.