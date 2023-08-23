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        Haberler Yaşam Hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla heykeller yapıyor

        Hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla heykeller yapıyor

        Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla maske, hayvan heykelleri, oyuncak ve süs eşyaları tasarlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:31
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        Ülkesinden 2007'de ayrılan ve uzun süredir Van'da yaşamını sürdüren Mutii, 6 yıldır Selimbey Mahallesi'nde kurduğu atölyede sanatını icra ediyor.

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        Daha önce hurda malzemelerle 650 kilogramlık Van kedisi heykeli yapan 3 çocuk babası Mutii, atölyesinde hurda parçalarla 100'e yakın maske, tavuk, horoz, sincap, arı, kartal, geyik gibi hayvanların heykelleri ile süs eşyaları tasarladı.

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        Heykelleri satarak ailesini geçindiren Mutii, aynı zamanda geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

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        Mutii, heykelleri yapmak için araç tamircilerini dolaşarak hurda malzemeleri topladığını söyledi.

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        Farklı eserler tasarlamayı sevdiğini anlatan Mutii, "Heykelleri yapmak için araba parçalarını hurdacılardan toplayıp burada işliyorum.

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        Bazen 3-4 gün, hatta bir hafta bir heykelle ilgileniyorum. Yüz maskesinin tamamlanması için 2 bin 500 parça kullandım. Gerçekten büyük zahmet gerektiriyor" diye konuştu.

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        Çalışmalarıyla geri dönüşüme de katkı sağladığını belirten Mutii, "Bu işi seviyorum. İnsan, araba, motor gibi nesnelerden oluşan 100 parça heykel yaptım.

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        Kendi içinde anlamı olan birçok şey tasarladım. Toplumla ilgili bazı durumları heykelleştirdim" dedi.

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        #Ali Mutii
        #Hurda parçalardan heykel
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