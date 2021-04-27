Hurdacılıktan kazandıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

AA

Küçük yaşta bir gözünü kaybeden Kıdeyş, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 54 yıldan beri hurda malzeme alıp satıyor."Hurdacı hoca" lakabıyla tanınan ve 22 yıl önce emekli olduktan sonra kendisini hayır işlerine adayan Kıdeyş, bugüne kadar çok sayıda kişiye yardım etti.

Mehmet Kıdeyş, AA muhabirine, emekli olmadan önce de hurdacılıktan kazandığı parayla yardımlar yaptığını ancak emekli olduktan sonra bütün kazancını ihtiyaç sahiplerine dağıttığını söyledi.İlerlemiş yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmediğini anlatan Kıdeyş, "54 sene önce hurdacılık işine başladım. Kardeşim de hurdacıydı, bu işi beraber yaptık. O zaman Kilis'te bizden başka bu işi yapan yoktu. Elime geçen her şeyi değerlendirmeye çalıştım." dedi.

Eşiyle yaşadığını vurgulayan Kıdeyş, "Hurda alıp satıyorum. Elde ettiğim kazancı ihtiyacı olanlara, öğrencilere yardım olsun diye dağıtıyorum. Benim emekli maaşım var, o da bana yetiyor. Benim ihtiyacım yok. İki çocuğum vardı. Biri öldü, diğeri de gemici. Onun da paraya ihtiyacı yok." diye konuştu.

- "Bugün bir insanın ısdırabını dindirebilirsen ne mutlu sana"

İnsanlara yardım ettiği için işini severek yapmayı sürdürdüğünü vurgulayan Kıdeyş, şunları kaydetti:

"Sağlığım yerinde olduğu sürece bu işi yaparım. Yani bugün bir insanın ısdırabını dindirebilirsen ne mutlu sana. O duygu anlatılmaz, yaşanır. Aylık ortalama 3 ile 5 bin lira arasında gelir oluyor. Belli olmuyor, hurdanın durumuna göre değişiyor. Olduğu şekilde kimin ihtiyacı varsa ona yardım ederim. Çok araştırıyorum. Kimin ihtiyacı varsa bilirim. Mesela bakarım yoksul, perişan hepsini toplarım gerektiği zaman hamama götürürüm. Yemeklerini yedirir, sonra evlerine götürür bırakırım. Ayrıca yanımda 2 kişi de çalışıyor."

Evinde biriktirdiği antika eşyaları da 7 Aralık Üniversitesine bağışladığını belirten Kıdeyş, "Yıllarca hurdalar arasında gelen antika eşyaları evde biriktirdim. Onları satsaydım 3 daire alırdım. Gençler yararlansın diye 7 Aralık Üniversitesi Kilis Kültür Evine hibe ettim. 100-200 yıllık eşyalar vardı." diye konuştu.