Hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı
ABONE OL

Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Erzurum'da meydana gelen feci kazada, otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı

Hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı
Hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Feci kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Oltu Başaklı köyü mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Ardahan'ın Göle ilçesine giden Şahmettin Ziyaoğlu'nun (57) kullandığı 34 PL 9571 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Taklalar atan otomobil hurdaya dönerken, içindeki 5 kişiden kimlikleri belirlenemeyen 2'si hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şahmettin Ziyaoğlu ile Leyla Ziyaoğlu (50) ve Didem Kozanoğlu (12) da ihbarla gelen sağlık görevlilerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erzurum'a Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ölü bulunan yaşlı adamın katili torun çıktı!
GÜNDEM Ölü bulunan yaşlı adamın katili torun çıktı!
TYT - AYT soruları nasıldı? AYT soruları zor muydu kolay mıydı? 2022 YKS TYT - AYT soru yorumları! (Edebiyat, Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Din Kültürü, Coğrafya)
GÜNDEM AYT soruları nasıldı? İşte öğrencilerden ilk yorumlar
YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? YDT, TYT ve AYT'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2022 YKS net hesaplama ekranı
GÜNDEM YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor
YKS (TYT - AYT - YDT) puan hesaplama robotu 2022: Üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT sayısal, sözel ve eşit ağırlık net puan hesaplama nasıl yapılır?
GÜNDEM YKS puan hesaplama nasıl yapılır?
Son dakika haberleri: MİT'ten nokta operasyon! Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MİT'ten operasyon! Hüseyin Şibli etkisiz hale ...
'Sopalı pazarlık' gitti 'kol kıran' gelenek geri geldi! İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar? - Haberler
GÜNDEM 'Sopalı pazarlık' gitti 'kol kıran' gelenek geri ...
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
GÜNDEM YKS maratonu başladı
227 kaçak göçmen, ülkesine gönderildi
GÜNDEM Kaçak göçmenler ülkesine gönderildi
Karadutun bilinmeyen 5 mucizevi faydası
GÜNDEM Karadutun bilinmeyen 5 mucizevi faydası
AYT SORULARI VE CEVAPLARI 2022: YKS - AYT soruları ve cevapları yayınlandı mı? YKS AYT soru ve cevap anahtarı PDF nasıl görüntülenir?
GÜNDEM Gözler ÖSYM'de! AYT soruları ve cevapları...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.