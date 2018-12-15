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Otelin turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Cazmuryan adı verilen bölgenin yakınlarında konumlandığını aktaran Cihanpur, "Birçok turist bu bölgeyi ziyaret ediyor ancak bölgede otel bulunmuyordu. Turistlerin kalacağı ve bölgenin mimarisiyle uyumlu bir otel yapmaya karar verdik." dedi.