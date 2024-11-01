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        Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi yapıldı

        Kayseri'nin Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi Sazlığı'na yapılan ziyaretçi merkezinin inşaatı tamamlandı. Erciyes Dağı'nın eteğinde yer alan sazlık, at, manda ve çok sayıda su canlısı ile kuş türüne ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:34
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        Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi
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        Kayseri'nin Hacılar Belediyesi, Erciyes Dağı'nın eteğinde yer alan ve at, manda ve çok sayıda su canlısı ile kuş türüne ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'ndaki ziyaretçi merkezinin inşaatını tamamladı.

        Yeni mekânla ilgili açıklamada bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve modern imkanlara sahip Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi'nin yapımını tamamladıklarını belirtti.

        Bölgeye kazandırılan tesisin doğanın kalbinde konforlu bir mola noktası olacağını vurgulayan Özdoğan, şunları söyledi:

        "Ziyaretçi merkezimiz 400 metrekare alana sahip. Merkezimizde toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabolar yer alıyor. Doğanın güzelliklerini görmeye gelen, fotoğraf çeken, alışveriş yapan ya da dinlenmek isteyen tüm misafirlerimiz burada çayını, kahvesini içip rahat nefes alabilecek. Buraya gelen doğaseverlerin dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara rahat bir deneyim sunacak. Hürmetçi Sazlığı artık daha fazla hizmet ve olanakla yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak."

        Özdoğan, yeni tesisin Hürmetçi Mahallesi'ne kazandırılmasıyla bölgeye yönelik turizm potansiyelinin daha da artacağını kaydetti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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