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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hüseyin Angı cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet

        Hüseyin Angı cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet

        Şırnak'tan Ankara'ya araba almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Recep Sarı ile İbrahim Ay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:50
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        Hüseyin Angı cinayeti davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet
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        Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Ay, Recep Sarı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı yargılanmanın biteceğini kararı açıklayacağını bildirmesi üzerine tutuklu sanıklara son sözünü sordu.

        "ÖLDÜRMEYECEKTİM, DOLANDIRACAKTIM"

        Olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen sanık Ay, “Benim öldürmek veya yaralamak gibi bir kastım yoktu. Şahsı dolandıracaktım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Ailem perişan oldu. Çok pişmanım” diye konuştu.

        Diğer tutuklu sanık Sarı ise şu ifadelere yer verdi:

        “İbrahim bana dolandırıcılık yaptığını söylemişti. Bende gitmeyeceğimi söyledim. Birisinin öleceğini düşünmedim. Ben en başından beri her şeyi doğru şekilde anlattım. Olay günü maktulle hiçbir şekilde konuşmadım. Cüzdan ve telefonunu almadım. Şoka girmiştim olay yerinden kaçmak istedim. Sonrasından kolluk

        kuvvetlerine teslim oldum.”

        Sanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti tutuklu sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 5’er yıl “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan 6’şar yıl, “yağmaya teşebbüs” suçundan 8’er yıl ve “hırsızlık” suçundan 6’şar yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca tutuksuz sanıklar Kemalcan O., Nazif Y., Samet C., Metehan T.’nin beraatine karar verdi.

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