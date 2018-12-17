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Hüseyin Avni Sipahi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyeliği görevlerinden istifa etti.
YSK'ya gönderdiği dilekçede Hüseyin Avni Sipahi, "Bundan 5 yıl önce, FETO/PDY mensupları tarafından, hükümete ve devletimize karşı darbe girişiminde bulunulmuştur. Kamuoyunda, "17-25 Aralık Öncü Darbe Girişimi" olarak bilinen bu kumpasta, 'sözde' örgüt lideri ithamıyla mağdur edildim" dedi. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi görevlerinden uzaklaştırıldığını kaydeden Sipahi, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Görevden uzaklaştırılmamla birlikte, herhangi bir yargı kararı olmaksızın, FETO/PDY üyesi olduğum iddiasıyla hakkımda 'yurtdışı çıkış yasağı" konulduğunu öncü darbe girişiminin yıl dönümü olan bugün öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durum benim için çok acı ve ızdırap vericidir.
KARAR NE HUKUKİ NE İNSANİ NE DE VİCDANİDİR
Zira, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte müşteki sıfatıyla, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri nezdinde, '17-25 Aralık Öncü Darbe Girişimi' sorumlularının cezalandırılmaları amacıyla şikayetçi/takipçisi olduğum, hukuki, idari, siyasi her platformda mücadele verdiğim sabittir. Hal böyleyken hakkımda FETO/PDY üyesi olduğum iddiasıyla 'yurt dışı çıkış yasağı' koyan, görünürde seyahat özgürlüğümü elimden alan, esasın onurumu hedefleyen bu idari karar ne hukuki ne insani ne de vicdanidir? Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Bağısız Meclis Üyelikleri görevlerimden istifa ettiğimi bildirir, gereğini arz ederim."
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