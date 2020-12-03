Hüseyin Çimşir ilk antrenmanına çıktı

Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in görevden ayrılmasının ardından BB Erzurumspor yönetiminin anlaşma sağladığı Trabzonspor’un eski hocası Hüseyin Çimşir, bugün kulüp tesislerinde ilk kez takımla birlikte çalışmaları yönetti.
Konyaspor maçı hazırlıklarının sürdürüldüğü antrenmanı Başkan Hüseyin Üneş de izledi. Teknik ve taktiksel ağırlıklı çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR