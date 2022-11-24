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Hüseyin Eroğlu: Ankara’dan 3 puanla dönmek istiyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu hafta deplasmanda oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Hüseyin Eroğlu: “Ankara’dan 3 puanla dönmek istiyoruz”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde oynadığı son 3 maçı da kazandı. 14 haftası geride kalan ligde ilk kez galibiyet serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu seriyi devam ettirmek için Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışmalarına Nuri Asan Tesisleri’nde devam ediyor. Hüseyin Eroğlu, takımın genel durumu, Keçiörengücü hazırlıkları ve sezon hedefleri hakkında antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Ankara’dan 3 puanla dönmek istiyoruz”


Tüm planlarını galibiyet üzerine kurduklarının altını çizen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “BAY haftasını geride bıraktık. Onun öncesinde ligdeki son 3 maçı kazandık. Oyun anlamında da iyi oynuyorduk ama son 3 maçta skor da bizim için olumlu oldu. Ligin iyi takımlarından Ankara Keçiörengücü takımıyla deplasmanda oynayacağız. Çıkışımızı devam ettirmek ve sezon sezonu hedefimize ulaşmak için iç saha-dış saha demeden rakiplerden bağımsız bizim ne yapacağımız çok önemli. Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Rakip sahada oynayacağımız oyunun hem skor anlamında hem de oyun anlamında lehimizde olması gerekiyor. Planlarımızı ona göre yapıyoruz. Keçiörengücü’nün de güçlü yanları var. Güçlü yanlarımızı ön plana çıkartıp, Ankara’dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Galibiyet serisini devam ettirmek çok önemli. Son 5 maç kaldı. Önümüzdeki ilk maça odaklanmak istiyoruz. İlk maçımızı geçip diğer maçları sonra değerlendirmek istiyoruz. Kalan maçların 3’ünü içeride 1’ini de deplasmanda oynayacağız. Bu bize avantaj sağlayacak ama ligde kolay maç yok. İlk hedefimiz Keçiörengücü maçını kayıpsız geçmek” dedi.

“Fofana ve Yusuf Abdioğlu takımla çalışmalara başladı”


Uzun süredir sakatlıkları bulunan Moryke Fofana ve Yusuf Abdioğlu’nun son antrenmanlara katılmaya başladığına değinen Hüseyin Eroğlu, “Fofana ve Yusuf Abdioğlu takımla çalışmalara başladı. Mücahit Albayrak’ın tedavisi devam ediyor. Yusuf Emre Gültekin sakat. Zeki Yavru’nun bir problemi olduğu için antrenmanlara katılamadı ve bugün düz koşulara başlayacak. Bu futbolcuların iyileşme süreci bizim için önemli. Sezon başından beri oyuncu odaklı değil oyun odaklı çalışma modeliyle gidiyoruz. Eksik oyuncularımız da aramıza katılınca bize güç katacaklar. Bu süreçte kadroda bulunan diğer oyuncularımızı da en iyi şekilde hazırlayıp, istediğimiz sonuçları almak istiyoruz” diye konuştu.

“İlerleyen haftalarda maçlar daha da zorlu geçecek”


Maçların zorlu geçmesiyle birçok takımın puan kaybı yaşayacağını da ifade eden Eroğlu, “Bu hafta rakiplerimiz birbirleriyle karşılaşacak. Keçiörengücü maçından 3 puanla ayrılırsak bizim açımızdan büyük avantaj sağlayacağız. Haftalar çok uzun. Avantaj sağlarsak sıralama değişecek gibi görünüyor ama her şeyin biteceği bir hafta değil. Eyüpspor’da kazanarak başarılı bir şekilde gidiyor ama onların da zorlanarak kazandığı maçlar oldu. Bazı golleri son dakika golleriyle kazandılar. Lig ilerledikçe maçlar daha zorlu geçecek. Bu, en üst sıralardaki takımlar için de geçerli olacak. Biz güçlü olduğumuz sürece, durumu lehimize çevirebiliriz” şeklinde konuştu.
Karadeniz temsilcisi, Ankara Keçiörengücü maçının ardından Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Adanaspor ile içeride, Bodrumspor ile de deplasmanda karşılaşarak ilk devreyi tamamlayacak.

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