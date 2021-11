Hüseyin Eroğlu: Hedefim Avrupa'da teknik direktörlük yapmak

DHA

Son dönemde özellikle altyapısında yetiştirdiği futbolcularla adından söz ettiren Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, Avrupa ve Süper Lig'e transfer ettiği oyuncularla gündemdeki yerini koruyor. Türk futbolunun bacasız fabrikası konumunda yer alan ve yetiştirdiği oyuncularla büyük alkış alan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri yetiştirdiği bir çok oyuncunun en üst seviyelerde formalar giydiğini kaydeden Hüseyin Eroğlu, "Bu aslına Altınordu'nun misyonu doğrultusunda çocuklara güvenerek ilk başta yola çıkarken uluslararası seviyede futbolcu yetiştirmek, A Milli Takımda oynayan oyuncularımızı yetiştirmek çok değerliydi bizim için. Bu hedef doğrultusunda devam ediyor, kolay mı zor, çok zor. Ülke futbolunda buna çok ihtiyaç var. Altınordu baktığınızda ülke projesi gibi. Bence ülke futbolunun Altınordu'ya ihtiyacı var. Akademimiz ile, A takımımız ile örnek bir futbol kulübüyüz" diye konuştu.

"BURAK'IN BİZİ ÇOK İYİ TEMSİL EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

17 yaşındaki genç oyuncusu Burak İnce'nin Almanya Bundesliga'da mücadele eden Arminia Bielefeld'e gitmesiyle ilgili konuşan başarılı teknik adam, "Burak yeni transferimiz, Bundesliga'ya gidiyor. Baktığınızda TFF 1'inci Lig'den Bundesliga'ya bir oyuncu transfer ediyorsun aslında çok büyük bir olay. Ama bu ana gelene kadar oyunculara güvenmek, gelişimlerini en iyi şekilde takip etmek, hazırlık sürecini en iyi şekilde tamamlamak çok önemli. Oynadığımız lige baktığımızda şu an 17-18 yaşında bir Burak, 2 sene önce forma şansı buldu ona güvendim, başarabileceğini nasıl ki Cengiz'e, Çağlar'a Berke'ye güvendim bunlar çok önemli. Onlara güveni hissettirmek, onları en iyi şekilde hazırlamak çok önemli. Burak'ın bizi Bundesliga'da çok iyi bir şekilde temsil edeceğini düşünüyorum, gelecekte oradan da hedefleri doğrultusunda daha iyi kulüplere gidecektir. A Milli formayı giyecektir. Gurur kaynağımız, tabii ki mutlu oluyoruz ama dediğim gibi çok değerli bir teknik ekibe sahibim. A takımda onların hepsi sabahtan akşama kadar birçok gencin gelişimlerine katkı sağlıyorlar ve iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte tabii ki eksikler olacak ama ondan sonraki kulüpte bunu tamamlayacaklardır, hayırlısı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"YARIŞIRKEN YETİŞTİRMEK ÖNEMLİ BİR NOKTA"

Altınordu Başkan Seyit Mehmet Özkan ile 14-15 senedir birlikte çalıştıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Bu önemli bir süreç aslında baktığımızda bu gelişim sürecinde yetiştirici kimliğimiz ile birlikte yarışmaya da çalışıyoruz. Çünkü yarışa baktığınızda geçen sene 87'nci dakikaya kadar final oynadık, kaybettik belki ama o ana kadar hem kadro anlamında özkaynak oyuncularımızla dışarıdan transfer ettiğimiz bir çok oyuncumuz vardır ama teknik ekibin çok büyük bir başarısıyla her oyuncuyu geliştirmek, sistemini geliştirmek, futbolcuların bireysel performansını yukarı çekmek baktığınızda hem akademimizden oyuncu hem de dışarıdan transfer ettiğiniz Metehan gibi Kahraman gibi işte baktığında birçok oyuncunun Sefa gibi burada oynadıktan sonra ligde iyi takımlarda görev alması bu da önemli. Her oyuncuyu değerlendirmek onu geliştirme ve Türk futboluna kazandırmak bizim için tabii ki önemli bir nokta oldu. Bu anlamda da aslında baktığınızda ne kadar zor bir işi başarıyoruz. Şu an baktığınızda devre arasında bir oyuncumuz daha Bundesliga'ya gidiyor. Yarışırken yetiştirmek önemli bir nokta ki Türk futbolunda gerçekten bu çocuklarımıza güvendiğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Sadece Burak özelinde değil birçok oyuncumuz Ravil, Kerim, Barış gençlik en acemi dönemlerinde zor bir ligde yabancılara karşı güçlü kadrolara karşı oynuyorlar. Biz de bu ligde başarılı olduğumuza göre bence çok önemli bir başarıyı elde ediyoruz. Önemli olan tabii bunu sürdürebilmek, inşallah devamını getiririz" dedi.

"BERKE ÖZER, AVRUPA STANDARTLARINDA BİR KALECİ"

Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Berke Özer hakkında da konuşan Hüseyin Eroğlu, "Berke Özer, bizde 16 yaşında A Takım forması giydi, çok özel bir kaleci. O yaşlarda da ben net olarak bildiğim için söylüyorum Chelsea, Manchester City ve Juventus'un yakından takip ettiğini hatta scoutlarla da zaman zaman geldikten sonra görüştüğümüzü net bir şekilde biliyorum. Berke bence çok yetenekli ve Avrupa standartlarında bir kaleci. Genç yaşta bunu yakaladı. Tabii Fenerbahçe gibi güçlü bir camiada şu an forma şansı buluyor. Berke'nin performansının ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Berke özgüveni çok yüksek, kalecilik özellikleri çok yüksek, günümüz futbolunda ayak tekniklerini kullanan kalecilerden birisi burada o eğitimi aldı. Süreçte daha iyi olacağını düşünüyorum belki Fenerbahçe kalesini korumak kolay değil şu an çok iş yapayım derken zaman zaman hata da yapabiliyor. Uyum tabii ki önemli oynadıkça kaleci için performansı değerlendirmek bir, iki, üç maçta değil uzun bir soluklu en az 10 maça bakmak gerekiyor. Ama Berke bence gelecekte Avrupa'da önemli kulüplerde oynayacak bir kalecimiz diye söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMIN 2 MAÇI DA KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son 2 maçın kazanılmasının avantaj olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi: "Milli takımımızda son 2 maçı kazansak bizim için avantaj diğer rakiplerinin skorları da bunda etken elimizde çok büyük avantaj vardı bunu kaçırdık ama iyi bir jenerasyon var önemli olan bu jenerasyonu en iyi şekilde kullanmak.. Stefan Kuntz geldi, o da Alman futbolundan geldi. Birçok uluslararası seviyede oyuncularımız var önemli olan o seviyedeki oyuncularımızı Milli Takımda da o seviyedeki sistem içerisinde değerlendirmek. Tabi bu maç Cebelitarık maçı kolay gibi görünüyor önemli olan Karadağ maçı. İki maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Bizden sonra diğer sonuçları bekleyeceğiz, inşallah en azından Play-Off'a kalırız ve kalırsak da biz finallere gideriz diye düşünüyorum."

"BUNDESLİGA BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Hüseyin Eroğlu, kariyeri hakkında ise şunları dile getirdi: "Süper Lig'de çalışma hedefim var tabii ki ama asıl hedefimiz Altınordu ile Süper Lig'de çalışmak. Geçen sene buna çok yaklaştık ama gerçekleşmedi. Önümüzdeki süreçte yine hedeflerimiz de Altınordu ile tabii ki yukarı doğru çıkmak var ama 2 sene sonra zaten kontratım sonlanıyor. Ondan sonraki süreçte hedefim Avrupa'da teknik direktörlük yapmak özellikle Bundesliga benim için önemli ama bunun dışında Süper Lig'de tabii ki iyi takımlar var gelecek anlamında A Milli Takım hedeflerimiz var. Böyle hedeflere ulaşmak için çok çalışmak ve gelişmek gerekiyor, biz de bunu en iyi şekilde yapıyoruz."