Hüseyin Eroğlu ile Fatih Terim buluştu

Fatih Terim ile yapılan görüşmede Türk futbolunun sorunlarının yanı sıra alt liglerin zorlukları ve şehirlerin takımlarına yeterince sahip çıkmamalarına değinildi.



Sohbette genç yeteneklerin pek çoğunun gelişimlerini tamamlamadan, futbol sahnesinden kaybolmamaları için neler yapılması gerektiği de konuşuldu. Fatih Terim, Altınordu'nun genç oyunculara verdiği önemi bildiğini ve Altınordu'nun bu vizyonunu takdir ettiğini de belirtti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçını sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve kaptanı Arda Turan ile birlikte takip etti.