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Hüseyin Eroğlu'nun kırmızı kazak uğuru

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi garantileyen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu

Hüseyin Eroğlu'nun kırmızı kazak uğuru
AA

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun takımın başında sahasında çıktığı ilk maçta giymeye başladığı kırmızı renkli kazak, Süper Lig yolunda adeta uğuru oldu.

Geçen yıl 26 Eylül'de Yılport Samsunspor'da göreve başlayan teknik direktör Eroğlu, takımın başındaki ilk iç saha maçına kırmızı kazak giyerek çıktı. Eroğlu, bu maçı Gençlerbirliği karşısında 2-0 kazanmalarının ardından sahalarındaki tüm maçlarda kırmızı kazağını giymeyi sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, sahasında Eroğlu yönetiminde 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. "Kırmızı kazağın uğurunu" taraftarın da benimsemesiyle Samsunspor Store55'te kırmızı kazak satışı yapılmaya başlandı.

''TÜM TARAFTARIMIZ BUNA İNANIYOR''

Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine, Samsunspor'a imza atmaya gelirken dolabından kırmızı renkli eşyalarını da aldığını söyledi.

Bu giysileri arasında sevdiği bir kırmızı kazağının da bulunduğunu belirten Eroğlu, şunları anlattı:

"Göreve başladıktan sonra kırmızı kazağı giydim ve eşime sordum, 'Bunu giysem nasıl olur?' diye. Onun da hoşuna gitmişti ve 'Kesinlikle giymelisin' demişti. Böyle başladı. Bir iki galibiyetten sonra kırmızı kazak, altında beyaz gömlek ile zaten Samsunspor bayrağının renkleri, taraftarlarımız da benimsedi. Sürekli kazak konuşulmaya başlandı. İç sahada hiç kaybetmedik, ben de zaten iç sahada giymeyi tercih ettim. Çünkü taraftarlarımızla birliğimiz olduğu yerde giymeyi istedim. Deplasmanda farklı şeyler giyiyordum. Geldiğimiz noktada şehrin sembolü gibi oldu."

Kırmızı kazağın tüm kentin uğuru haline geldiğini dile getiren Eroğlu, "Tüm taraftarlarımız bu uğura inanıyor. Birçok taraftarımız kırmızı kazak giyip fotoğraf paylaşıyor. Bence bu, şampiyonluk hikayesine çok anlam kattı. Şöyle bir espri yapmak istiyorum. Mayıs ayında hava sıcak olacağı için belki kırmızı kazağı giymekte zorlanacaktık. 'Şampiyonluğu biraz öne çekelim' dedik, mayıs ayında kırmızı kazağı giymek zorunda kalmayalım diye." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, her şampiyonluğun bir hikayesi bulunduğunu, bu senenin hikayesinin de "kırmızı kazak" olduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki yıl için bir şey düşünmedim. Bitirelim sezonu, bu şampiyonlukta kazak da görevini yapmış olsun. Gerçekten çok güzel hikayelerle dolu bir sezon oldu hem Samsunspor hem de benim için. Sosyal medyada görüyorsunuz paylaşımları, gerçekten buraya şampiyonluğa inanarak gelmiştik." diye konuştu.

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