Hüseyin Eroğlu: "Tek isteğimiz var sabır ve destek"

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takım içindeki her oyuncunun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Ligde istenilen puanları alamadıklarını dile getiren Eroğlu, "Bir sistemi kurgulamak, uygulamak önemli. Sonuçlar bazen istediğin gibi olmuyor. Baktığımızda lige istediğimiz gibi başlayamadık. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Erteleme maçını saymazsak 4 maç geride kaldı. Bu maçlar, istediğimiz gibi de bitebilirdi. Hak ettiğimiz puan veya puanları alamadık. Burada tek istediğimiz sabır ve destek. Futbolla ilgili antrenörlük kariyerimde 500’den fazla maça çıktım. Neyin doğru neyin başarı getireceğini çok iyi biliyorum. İyi bir teknik ekibim var ve çok çok değerli bir futbolcu grubum var. Her futbolcu bizim için değerli. Her oyuncum burada çok değerli ve hepsinin değerini arttırmak, performansını arttırmak biz teknik ekibin en asli görevi ve başarıya giden yolda sistemin oluşmasında en önemli etken diye düşünüyorum." diye konuştu.

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Eroğlu, takımın yeni kurulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti.

"Gelen oyuncularımızla birlikte çok güçlü bir Samsunspor, iyi bir kadro, alternatifli bir kadro ve hücum hattına sahip olduk. Çok güzel sinyaller verdiğimizi hepiniz de gördünüz. Önümüzdeki süreçte bizi yukarıya taşıyacak güçlü kadronun oluşumu bizim için çok önemli. Oynadığımız 4 maçın 3’ü deplasmandaydı. Bir tanesi Galatasaray deplasmanı. İçeride de Fenerbahçe ile oynadık. Bu hafta da Antalya'ya gidiyoruz. Yeni kurulan bir takımız. Ligde yeniyiz. Yeni oyuncularımız aramıza katılıyor. Şu anda da 5'inci maçta 4'üncü deplasmanımıza gidiyoruz. Taraftarımız önünde rakibe karşı gerçekten baskılı oyun oynamak en büyük dileğimiz. Ligin 2. yarısında fikstür tam tersine dönecek. Bu deplasmanda oynadığınız bütün maçları kendi sahamızda da taraftarımızla birlikte oynayacağız."

Bitexen Antalyaspor ile oynayacakları maça da değinen Eroğlu, "Antalyaspor karşısında Galatasaray maçındaki oyunumuzu oynarsak, yaptığımız hataları yapmazsak, kazanacağımızı düşünüyorum. Tabii ki hiçbir şey kolay değil, gittikçe zorlaşıyor. Amacımız burada Samsunspor'un başarılı olmasını sağlamak. Bizler de burada elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Takımın performansı yükseldi, rekabet arttı. Daha iyi olmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Eroğlu yönetiminde çalışan futbolcular pas ve şut çalışması yaptı.

Yeni transfer Mickael Tirpan takımından ayrı fizik çalışması yaparken, sakatlığı geçen Olivier Ntcham fitness salonunda güçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Taylan Antalya ise antrenmana katılmadı.