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Hüseyin Kağıt nereli? Hüseyin Kağıt kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt evli mi?

Hüseyin Kağıt nereli, kaç yaşında? Soruları İbo Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. "Hayatı Tesbih Yapmışım" adındaki şarkısının sosyal medyada kısa zaman içinde 4 milyondan fazla tıklanmasıyla tanınan Hüseyin Kağıt, besteci, şarkıcı ve söz yazarıdır. İşte Hüseyin Kağıt kimdir? Sorusunun yanıtı...

Hüseyin Kağıt nereli? Hüseyin Kağıt kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt evli mi?

İbo Show konuklarından biri olan Hüseyin Kağıt sosyal medyanın gündeminde. İzleyiciler 'Hüseyin Kağıt kimdir, kaç yaşında ve nereli?' Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Hüseyin Kağıt hakkında merak edilenler...

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Hüseyin Kağıt, 1 Ocak 1982’de Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdu. İlköğretimini Ankara Sincan'da tamamlayan Hüseyin Kağıt’ın babası aslen Trabzonlu, annesi Haymanalıdır.

Hüseyin Kağıt, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokuldan sonra ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okuyamayan Hüseyin Kağıt, Çıraklık Okulu elektrik bölümüne gitti, orada 3 sene eğitim gördü. Bu esnada müzikle ilgilendiğinden dolayı çevresindekiler ona bir saz hediye etti.

Böylece kendi kendine saz çalmaya ve müzikle ilgilenmeye başlayan Hüseyin Kağıt’ın müzik piyasasında tanınması 2012’de Özkan Özcan'la beraber okuduğu "Hayatı Tesbih Yapmışım" adındaki şarkının sosyal medyada bir anda 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 4.5 milyondan fazla tıklanmasıyla oldu.

Özellikle Ankara oyun havaları söyleyen ve tarz olarak arabeski de benimseyen Hüseyin Kağıt’ın 200'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. Adını duyurmasının ardından birçok alanda çalışmalar yapan Hüseyin Kağıt, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu, film müziği, reklam seslendirmesi, dizi müziği, klip ve gazino çalışmalarını bir arada yürüttü.

2013’ten beri medya kuruluşları tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görülen Hüseyin Kağıt, Meltem Kağıt ile evli ve 3 çocuk sahibidir.

HÜSEYİN KAĞIT’IN ŞARKILARI

Hüseyin Kağıt, Kaderde Gülecekmiş, Kızlar Dura Dura, Zaten Belliydi Ta Baştan, Öbür Dünyada Sen Yan, Çok Kötüymüşsün, Antep'ten Ötedir Maraş' ın Yolu, Tanımazsan Tanıma, Kaderime Dargınım, Deli Deli, Kafam Bi Milyon, Kiraz Dalı, Yerle Bir Oldum Da, Mendilden Bohça Olmaz, Araba Benzini Masraf, Sen İstedin Cananım, Hiç Soran Var Mı?, Sevmek Ne Güzel, Bu Gece Bu Şehri Yakmaya Geldim, Körebe, Gözlerin Aklımda Kaldı, Vay Be Yazık Be, Emirlerine Amadeyim, Hayatı Tespih Yapmışım, Olmuyor Olmuyor, Sen Bilmedin Hallarımı, Elfida, Dünya, Alıştık Artık, Yoksa Kalbin Taş mı Senin, Aşka Iftira ve Zaten Bende Şans Olsa şarkılarını seslendirdi.

HÜSEYİN KAĞIT’IN ALBÜMLERİ

Böyle Olsun İstemezdim · 2013

Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009

Zamanı Geldi · 2016

Potpori, Vol. 2 · 2019

Videoyu Oynat
Hiç Soran Varmı ? · 2020

Sevmek Ne Güzel · 2021

Bu Gece Bu Şehri Yakmaya Geldim · 2020

Körebe (Potpori) · 2019

Ankaralı Namık Şarkıları · 2018

Zamanı Geldi · 2016

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

Akıllı Ol / Alçak (Ankara'nın Yeni Prensi) · 2009

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

Böyle Olsun İstemezdim · 2013

Zamanı Geldi · 2016

All Stars Ankara, Vol. 1 · 2013

Yoksa Kalbin Taş mı Senin · 2021

Aşka Iftira · 2021

Öbür Dünyada Sen Yan (Ankara Oyun Havalarının Beste Fabrikası) · 2011

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