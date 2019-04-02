Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen ve ilk 11'de düzenli olarak forma giyen genç savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Trabzonspor altyapısına katılabilmek için yapılan seçmelere yaylada hazırlandığını ve şuanda takımın mevcut teknik direktörü olan Ünal Karaman'ın kendisini altyapıya kazandırdığını belirten Hüseyin Türkmen, "Küçük yaşta Trabzonspor'un oyuncu seçmesi yapacağını öğrendim. Hemen web sitesine girerek başvuru formunu doldurdum. Seçmelere katılmadan önce için çok iyi hazırlanmam gerekiyordu. Annemler çayır biçmek için yaylaya gidecekti, ben de onlarla birlikte yaylaya çıktım. Onlar çayır biçerken, ben yüksek rakımda kendi kendime antrenman yapmaya başladım. Koşuyordum, top sektirip evlerin duvarlarını kullanarak pas alışverişi yapıyordum. Nihayetinde üç gün sürecek seçmelere katılmak için tesislere geldim. Her şey benim için iyi başladı. Üçüncü günün sonunda da çok önemli bir gelişme oldu. O dönem takımın başında Şenol Güneş vardı. Yardımcısı da Ünal Karaman'dı. Ünal hoca seçmeleri takip ediyordu ve yanındakilere eliyle beni işaret etmişti. Sonrasında altyapıdaki antrenörlerimizden Salih Tekke yanıma gelerek, 'Yetenekli bir oyuncusun. Biz seni arayacağız' dedi. Çok mutluydum. Sonrasında dileğim gerçekleşti ve Trabzonspor'un oyuncusu olma mutluluğunu yaşadım" diye konuştu.

"TAKIMDAKİ EKSİKLER BENİM İÇİN ŞANS OLDU"

A takıma yükselme serüvenini de anlatan Hüseyin, şöyle devam etti:

"A takımda sıkıntılı bir dönem olmuştu. Hoca değişikliği meydana geldi. Ligde milli takım arası vardı. Uğur Demirok milli takıma gittiği için beni kamp kadrosuna dahil etmişlerdi. Benim için büyük bir şans olmuştu. Kampta iyi çalışıp, hazırlık maçında çok iyi oynamıştım. Trabzon'da yine antrenmanlara çağrılıyordum. Ama profesyonel sözleşmem yoktu. Devam eden süreçte Erzurumspor ile oynayacağımız bir kupa maçı öncesi takımda çok sayıda sakat oyuncu vardı. Çabucak profesyonel sözleşme imzaladım ve bu maçın kadrosuna dahil edildim. Profesyonel olmayı bekliyordum ama bu kadar kısa zamanda olmasını beklemiyordum."

"PES ETMEYEN, VAZGEÇMEYEN BİRİYİM"

Önünde uzun bir yol olduğunu ve kendini pes etmeyen biri olarak tanımlayan Hüseyin, şu ifadeleri kullandı:

"Daha çok eksikliklerim ve önümde gideceğim uzun yol var. Amacım gelişerek ilerlemek ve ne olursa olsun pes etmemek. Çok küçük yaşlardan itibaren kendime İlke edindiğim, 'Asla pes etme, yarın daha İyi olacak' şeklinde bir yaşam mottom var. Bu nedenle kendimi pes etmeyen, vazgeçmeyen biri olarak tanımlayabilirim."

"KENDİMİ TAMAMEN TRABZONSPOR'A ADADIM"

Kendisini Trabzonspor'a adadığını kaydeden Hüseyin Türkmen, bu konuda şunları dedi:

"Trabzonspor benim hayallerim, ailem, hedefim. Olabildiğince çok şey ifade ediyor. Kendimi tamamen Trabzonspor'a adadım. Bu nedenle hiçbir haberden etkilenmiyorum. Dönem dönem transfer haberleri olur. Taraftarı olduğum takımda oynuyorum. Bundan güzel bir şey olamaz. Hatalarımı ve eksikliklerimi ortadan kaldırıp Trabzonspor formasını çok fazla giymek istiyorum. Sonrasında da dünyanın en iyi kulüplerinden birine transfer olmak istiyorum."

"TAKIMDA HERKES BİR BÜTÜN"

Takımın kadro kalitesi ve taraftarlarla ilgili de konuşan Hüseyin, şu ifadeleri kullandı:

"Geneli genç ve kaliteli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Takımdaki deneyimli oyuncular da çok iyi. Kadroya baktığınızda liseye ve üniversiteye giden oyuncular var. Aramızdaki bağ çok güçlü. Herkesin birbirine karşı sevgi ve saygısı var. Herkes bir bütün. Kadromuzda zaten önemli oyuncular var. Şimdi alttan gelecek diğer oyuncularla kadromuz tamamlanmayı bekliyor. Son dönemde Yusuf ve Abdülkadir'in açtığı kapıdan biz girdik. Diğer arkadaşlarımızın da bizi takip etmesi lazım. Dışarıdaki insanlar da altyapıdaki oyuncuların kalitesine inanıyor. Trabzonspor bu oyuncularla hedeflerine ulaşabilir. Biz bu yolda ilerliyoruz. Taraftarlarımız ise maçlarda bizler için muhteşem atmosfer oluşturuyorlar. Özellikle Fenerbahçe maçını unutamıyorum. Çıkış tüneline geldiğimizde tribünlerden gelen sesleri duyup karşımda koreografiyi görünce tüylerim diken diken olmuştu. Hatta içimden, 'Bu maç kesinlikle bizim' dedim."

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI"

Avrupa Kupaları'na katılmayı hedeflediklerini ifade eden Hüseyin, bu konuda şöyle konuştu:

"Ziraat Türkiye Kupası'ndan talihsiz bir şekilde elendik. Bu, beni ve takım arkadaşlarımı çok üzdü. Ancak futbolda dün diye bir şey yok. Bu nedenle önümüze bakıyoruz. Avrupa kupalarına katılmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki tüm maçlardan galibiyete ayrılmayı istiyoruz.

"KENDİMİ AY YILDIZLI FORMAYA YAKIN HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Kendisini milli takım forması giymeye yakın hissettiğini anlatan Hüseyin, "Altyapıda çok istememe rağmen milli takıma hiç davet edilmedim. Şimdi A Milli Takım konuşulmaya başlandı. Bu oldukça heyecan verici bir şey. Kendimi ay yıldızlı formaya yakın hissetmeye başladım. Nasıl bir asker ülkesini korumak için mücadele ediyorsa ben de davet edilirsem milli forma altında aynı hisleri taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Hüseyin, idolünün ise Sergio Ramos olduğunu, forma numarasını da bu nedenle dört olarak belirlediğini, takım arkadaşları ve taraftarların da son zamanlarda kendisine Ramos diye seslenmeye başladıklarını kaydetti.