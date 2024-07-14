Hüseyin Yücel'den Di Maria, Hummels, Hermoso ve transfer açıklamaları

Sözlerine hareketli başlayan transfer dönemini değerlendirerek başlayan Feyyaz Uçar, "Heyecanlıyım, mutluyum. Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu son derece önemli bir durum. Tüm teknik direktörler, bütün kadrolarını hazır şekilde görmek isterler. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Son transferlerin hepsinde bulundum. Yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Hasan Arat ve diğer yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli isim Immobile için ise "Immobile'ye hoş geldin diyorum. Biz geldikten sonraki transferlere bakarsak, gerçekten Beşiktaş'a yakışır, doğru, faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

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YÜCEL'DEN KAMP DÖNEMİ DEĞERLENDİMESİ Hüseyin Yücel, sezon öncesi kampta bulunan takım hakkında "Feyyaz Hocamın da dediği gibi çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aldığımız geri bildirimler neticesinde son yılların en enerjik, mutlu kampını geçirdiğimizi söylüyorlar." dedi.

TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI Ayrıca Yücel, Immobile'nin transfer sürecini şu sözlerle anlattı: "Yeni transferimizin Beşiktaş'a, taraftarımıza, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Özel bir teşekkür de Ciro Immobile'ye iletmek istiyorum. Roma'ya gittikten sonra Lazio ile çok ciddi pazarlığa oturduk. 48 saat boyunca otel odasından çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık. En son Ciro noktayı koydu. Fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. O bir adım attı, biz de ona bir adım attık. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum." REKLAM

"DAHA 1 AY VAR" Olası transferler hakkında konuşan Yücel, "Oyuncularımızı kampa yetiştirmek çok önemliydi. Son yıllarda iskelet, kemik kadro olarak kampa yetişen bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu çok önemliydi. Şimdi biraz "es" verme zamanı. 19 yabancı oldu. Bunu 12'ye düşürmek zorundayız. Genç oyuncularımızın takıma dahil olması çok önemli. Daha bir ay var, kimse şüphe etmesin. Çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. Yaz transfer döneminde yapılan transferlerin güzel olduğunun altını çizen 2. başkan, "Transferlerimiz çok iyi. Kamuoyunun tepkisi de çok iyi. Güzel hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Ama rehavete kapılmak yok. Hayallerimiz çok büyük, durmadan koşacağız. Kenetlenip inşallah Beşiktaş'ı üstüne örtülen ölü toprağını kaldırmaya başladık. Kağıt üstündeki isimler top oynamıyor. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçirirler. Takıma fayda sağlarlar. Önümüzdeki sene Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda en iyi şekilde temsil ederler." sözlerini sarf etti. REKLAM