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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel'den Hasan Arat ve Arda Turan sözleri! - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel'den Hasan Arat ve Arda Turan sözleri!

        Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş camiası Arda Turan'ı kaldıramaz. Eksi krediyle başlar. En ufak bir tökezlemesinde, tribünler sahaya iner." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:14
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        Hüseyin Yücel'den Arat ve Arda Turan sözleri!
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        Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Hüseyin Yücel, önemli açıklamalarda bulundu.

        Yücel, Hasan Arat’ın ibra edilip edilmeyeceğiyle ilgili kulübün tüzüğünde değişiklik yapmayı planladığını belirterek yeni düzenlemede yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibra edileceğini söyledi. Yücel, “Hasan Arat’ı idari açıdan ibra etmeyeceğim.” dedi.

        Yücel, sponsorluklara dair de önemli bir açıklama yaptı. Yücel "Cumartesi günü 11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağız. Sponsor oluyorlar" ifadelerini kullandı.

        Hüseyin Yücel, Arda Turan’ın teknik direktör olarak Beşiktaş’a gelmesi hakkında görüşünü de dile getirerek "Galatasaraylı Arda Turan’ın, Beşiktaş’a teknik direktör olarak gelmesine şahsen karşı değilim, ancak bu kulübün başkanı olarak söylüyorum: Beşiktaş camiası Arda Turan’ı kaldıramaz. Eksi krediyle başlar. En ufak bir tökezlemesinde, tribünler sahaya iner.” diye konuştu.

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