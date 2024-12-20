Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı adayı da olan Yücel, İzmir'deki bir otelde Ege Bölgesi'ndeki taraftar derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Burada konuşan Yücel, Beşiktaş davasından vazgeçmeyeceklerini ve icraat yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ın finansal dengesini sağlayacaklarını, takımı yeni transferlerle destekleyeceklerini, profesyonel icra kurulu oluşturacaklarını ve ekstra gelir yaratacak projeler üreteceklerini ifade eden Yücel, Akatlar Projesi'ni hayata geçireceklerini ve altyapıya önem vereceklerini dile getirdi.

Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlığın kendisine kaldığını anımsatan Yücel, "Normal şartlar altında herhangi bir seçime gitmeksizin 6 ay boyunca mayıs sonuna kadar çok rahat bir şekilde bu şanlı ve bu onurlu görevi yürütebilirdim. Ben ve arkadaşlarım, yönetim kurulunu toplayarak "topal ördek olmak istemiyoruz, demokratik şekilde tüm camianın, tüm genel kurul üyelerinin onayını alaraktan bir başkan ve yönetim kurulu olaraktan devam etmek istiyoruz' diyerek olağanüstü seçime gittik. Yeri geldi bize darbeci ilan ettiler, 'kalkışma yaptı' dediler ama böyle bir şey zaten söz konusu değil. Eğer darbeci gibi bir kimliğim olmuş olsa herhalde en demokratik darbeci olurum." dedi.

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Yücel, Serdar Adalı'dan mayıs ayında adaylığını açıklamasını beklediğini fakat kulüpteki zorlu sürece rağmen aday olduğunu dile getirdi. Beşiktaş'ın iki adaylı bir seçime gitmesinin son derece demokratik olduğuna işaret eden Yücel, şöyle devam etti: "Hayallerimiz çok büyük. En büyük hayalimiz artık Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlı'nın yitirilmiş umutlarını tekrardan yeşertmek. Kimsenin umudu kalmamış. Ocak ayında yapacağımız birkaç takviyeyle beraber sezonu en iyi yerde bitireceğimizden hiçbir şüphem yok. Adalı'nın propaganda yapmasına gerek yok. Sadece iki söylemi yeterli. 'Bir bu bizim Hüseyin, Hasan'ın devamı, sen orada değil miydin?' demesi yeterli. İkincisi de 'üç defa aday oldum dördüncü kez geliyorum, ya sizin Allah'ınız yok mu? Bir kere de beni seçin be kardeşim' demesi yeterli. Onun dışında herhangi bir vaat proje sunmasına da gerek yok."