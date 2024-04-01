Hüseyin Yücel: İki transferde sona yaklaştık

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kulübün iftar yemeğinde transfer gelişmelerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"İKİ TRANSFERİ BİTİRİYORUZ"

Kulübün iki transferi bitirmeye yakın olduğunu söyleyen Yücel, şu ifadeleri kullandı;

"Stoper ve sağ bek transferlerini tamamlamaya yaklaştık. Bu iki pozisyon için temaslarımızda sona yaklaştık."

Beşiktaş Kulübü devre arası transfer döneminde; Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al-Musrati'yi renklerine bağlamıştı.