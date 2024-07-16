Husiler, 3 gemiyi hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "BENTLEY I" ve "CHIOS Lion" adlı gemilerin Kızıldeniz'de İHA ve balistik füzeyle hedef alındığını belirtti.

"Irak İslami Direnişi" grubuyla birlikte Akdeniz'de ise "Olvia" adlı bir gemiyi hedef aldıklarını ifade eden Seri, gemilerin hangi ülkelere ait olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.