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Husiler, ABD'nin Yemen için sunduğu ateşkes planını reddetti

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin sunduğu ateşkes planını "ülkeyi daha tehlikeli bir aşamaya sokmaya yönelik komplo" şeklinde nitelendirerek reddettiklerini duyurdu.

Husiler, ABD'nin Yemen için sunduğu ateşkes planını reddetti

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in sunduğu ateşkes planına ilişkin, "ABD temsilcisinin öneri olarak adlandırdığı şeyde bir yenilik yok. Bir yıldan bu yana devam eden Suudi Arabistan'ın ve Birleşmiş Milletlerin bakış açısını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önerisinin kuşatmanın kaldırılması ya da ateşkes olmayıp aksine "ablukanın diplomatik yollarla geri dönmesine yol açacak bir sarmal" olduğunu söyleyen Abdusselam, şunları kaydetti:

"ABD temsilcisinin sunduğu şey, Yemen'i şimdikinden daha tehlikeli bir aşamaya getirmeye yönelik komplo. Savaşı sona erdirmek ve ablukayı kaldırmak için gerçek bir değişiklik yok. Bu imkanlar karşı tarafın (Yemen hükümeti ve Arap koalisyonunun) elinde. Sana Havalimanı için varış ve dönüş noktalarının belirlenmesi, izinlerin koalisyon üzerinden verilmesi ve pasaportların Sana tarafından düzenlenmemiş olması ABD'nin girişiminde öne sürülen şartlar arasında. Saldırıların ve ablukanın son bulması konusunda ciddi olsalardı, savaşın ve kuşatmanın ciddi bir şekilde durdurulduğunu ilan ederlerdi. O zaman bu adımı memnuniyetle karşılardık."

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, 22 Şubat'ta Yemen'deki krize çözüm arayışı amacıyla 3 Mart'a kadar sürecek ve aralarında üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşmelerin de olduğu bir dizi temas için Körfez turuna başlamıştı.

Lenderking'in 26 Şubat'ta Umman'ın başkenti Muskat'ta Abdusselam ile bir araya geldiği ifade edilmişti.

Son olarak Lenderking, Yemen'de kötüleşen insani duruma doğrudan çare olacak maddeler dahil olmak üzere, ülke çapında ateşkes için bir planı olduğunu ve planın Husilere sunulduğunu açıklamıştı.

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