Husiler: ABD'ye ait destroyeri vurduk

Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalına konuşan Askeri Sözcü Yahya Seri, "Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 askeri operasyon gerçekleştirdiklerini" söyledi.

Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyerin balistik füzeler ile "Captain Paris" isimli bir geminin de deniz füzeleriyle hedef alındığını kaydeden Seri, Umman Denizi'nde ise "Happy Condor" isimli geminin İHA'larla vurulduğunu aktardı.

Husilerin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceğini kaydetti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.