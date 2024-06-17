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        Haberler Dünya Husiler: ABD'ye ait destroyeri vurduk | Dış Haberler

        Husiler: ABD'ye ait destroyeri vurduk

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 2 geminin yanı sıra ABD'ye ait bir destroyeri vurduklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 00:49 Güncelleme: 17.06.2024 - 00:49
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        Husiler: ABD'ye ait destroyeri vurduk
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        Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalına konuşan Askeri Sözcü Yahya Seri, "Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 askeri operasyon gerçekleştirdiklerini" söyledi.

        Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyerin balistik füzeler ile "Captain Paris" isimli bir geminin de deniz füzeleriyle hedef alındığını kaydeden Seri, Umman Denizi'nde ise "Happy Condor" isimli geminin İHA'larla vurulduğunu aktardı.

        Husilerin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceğini kaydetti.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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