Husiler, ABD'yi Yemen'deki savaşın uzamasının ve insani krizin derinleşmesinin arkasında olmakla suçladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Husiler, ABD'yi Yemen'deki savaşın uzamasının ve insani krizin derinleşmesinin arkasında olmakla suçladı

Yemen'deki Husiler, iki liderine ABD'nin yaptırım uyguladığını açıklamasının ardından Washington'u Yemen'deki savaşın uzamasının arkasında olmakla itham etti.

Husiler, ABD'yi Yemen'deki savaşın uzamasının ve insani krizin derinleşmesinin arkasında olmakla suçladı
AA

Husi sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin önce barış açıklamaları yapıp sonra yaptırıma yöneldiğini ifade etti.

ABD'nin bu adımla, Yemen'e yönelik saldırıları durduracak ya da Yemen ablukasını kaldıracak durumda olmadığı için kendi kendisini kınadığını belirten Abdusselam, "ABD savaşın uzamasının ve Yemen'de insani krizin derinleşmesinin arkasındadır." ifadelerini kullandı

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC) Husilerin yöneticilerinden Mensur El Saadi ve Ahmed Ali İhsan El Hamzi'ye "Yemen iç savaşındaki eylemleri ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeleri" nedeniyle yaptırım getirdiği belirtilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika Haberi... KKTC'de korkutan yangın! Tarihi kale...
DÜNYAKKTC'de tarihi kalede yangın
Fahrettin Altun'dan ABD Kongre Üyesi Chabot'un sözlerine ilişkin açıklama geldi
DÜNYAChabot'un sözlerine ilişkin açıklama
UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
DÜNYAUluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Filistin' ...
SON DAKİKA! Cibuti'de göçmen katliamı!
DÜNYACibuti'de göçmen katliamı!
Fransa'da göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı grup feshedildi
DÜNYAFransa'da göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı grup ...
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun telefonu!
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun ...
Çavuşoğlu'ndan Akdeniz'de dengeleri değiştirecek çıkış! - Haberler
DÜNYAAkdeniz'de dengeleri değiştirecek çıkış
SON DAKİKA: Yunanistan'da şiddetli deprem! Larissa bölgesindeki son durum ne? - HABERLER
DÜNYAYunanistan'da şiddetli deprem!
ACELECİ OLMAYIN! Çinli epidemiyolog açıkladı! Küresel bağışıklık ne zaman?
DÜNYAÇinli epidemiyolog açıkladı! Küresel bağışıklık ne ...
Hollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama
DÜNYAHollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama