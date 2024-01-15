Husiler, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzesiyle vurduklarını duyurdu Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı. ABD, gemide kısıtlı bir hasar olduğunu ve alandan uzaklaştığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı Deniz Kuvvetleri (Husiler), Aden Körfezi'nde bir Amerikan gemisini bir dizi seyir füzesiyle hedef alan askeri bir operasyon gerçekleştirdi ve doğrudan tam isabet sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Operasyonun, bugüne dek Siyonist oluşum tarafından en çirkin katliamlara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına uygulanan zulme karşı bir zafer olduğunu" belirten Seri, bunun aynı zamanda ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına bir yanıt olduğunu kaydetti.

Yemen'e saldırılarda görev alan ABD ve İngiliz savaş gemilerinin tümünün kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin meşru hedefi olduğunu vurgulayan Seri, olası bir yeni saldırının da cevapsız ve cezasız kalmayacağının altını çizdi.

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Seri, paylaşımında şunları yazdı:

"Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik abluka kaldırılıncaya ve saldırganlığa son verilinceye kadar, İsrail'in Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki seyrini engelleme kararını uygulamaya devam edecek."

ABD: Yaralı yok

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi "Gibraltar Eagle"ı vurduğunu duyurdu.

Geminin ABD'li işletmecisi Eagle Bulk Shipping, Gibraltar Eagle adlı kuru yük gemisinin Aden Körfezi'nin 100 mil açığında seyrederken "tanımlanamayan bir mermi" tarafından vurulduğunu ve kargo ambarında sınırlı hasar meydana geldiğini söyledi.

Eagle Bulk'tan yapılan açıklamada, "Çarpmanın bir sonucu olarak, geminin kargo ambarında sınırlı hasar oldu, ancak stabil durumda ve bölgeden uzaklaşıyor" denildi.

Gemide bulunan kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, geminin çelik ürünleri yükü taşıdığı açıklandı.