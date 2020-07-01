Husiler BAE destekli bir komutanın saflarına katıldığını duyurdu

AA

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, BAE destekli ve Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih'in liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerine bağlı askeri operasyon komutanı Abdulmelik Hammaş el-Ebyad, Sana'ya dönerek Husilerin safına katıldı.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ebyad'ın özrünü beyan ettiğini ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı mücadelede savaşmak için aralarına katıldığını ifade etti.

Ulusal Direniş Güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler son zamanlarda ayrıntılı bilgi vermeden bazı askerlerin ya da subayların Ulusal Direniş Güçlerinden ayrılarak kendi saflarına katıldığını duyuruyor.

BAE, Yemen'in batı sahilinde devrik lider Salih'e bağlı güvenlik güçleri ve cumhuriyet muhafızlarından oluşan "Ulusal Direniş Güçlerini kurmuş ve yönetimini Tarık Salih'e vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.