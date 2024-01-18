Husiler bir ABD gemisini daha vurdu

Husiler bir ABD gemisini daha vurdu

Yemendeki Husiler, Aden Körfezinde Amerikan gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını duyurdu. ABD ise geminin drone saldırısıyla vurulduğunu, yaralı olmadığını açıkladı.

Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri deniz kuvvetleri, Aden Körfezi'nde Amerikan gemisi Ginko Picardie'ye uygun sayıda deniz füzesi ile hedefleme operasyonu gerçekleştirdi ve hedef doğrudan vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Husilerin "Yemen'in meşru savunma hakkı dahilinde ve ezilen Filistin halkını desteklemeye devam ederek Arap Denizi ve Kızıl Deniz'deki tüm tehdit kaynaklarını hedef almaktan çekinmeyeceği" kaydedildi.

Açıklamada, "Amerikan ve İngiliz saldırılarına cevabın kaçınılmaz olarak geldiği, yeni bir saldırının cevapsız ve cezasız kalmayacağı" aktarıldı.

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ABD: Gemi hasar aldı, yaralı yok

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'de Husi isyancıların kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir insansız hava aracının Çarşamba günü Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi vurduğu belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı, eski adı Twitter olan X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığını ve bazı hasarların meydana geldiğini bildirdi. ABD Merkez Komutanlığı'na göre M/V Genco Picardy adlı gemi Marshall Adaları bayraklı, ABD'ye ait ve ABD tarafından işletilen bir dökme yük gemisi

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etmişti.