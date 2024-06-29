Husiler: Biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Akdeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, İsrail'in Hayfa limanına gitmekte olan Waler isimli petrol gemisini Akdeniz'de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını belirtti.

Söz konusu "operasyonun" Irak İslami Direnişi ile ortaklaşa gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, geminin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal ettiği için vurulduğunu dile getirdi.

Seri, söz konusu geminin maliki şirket ya da saldırı sonucu geminin hasar alıp almadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Seri ayrıca, Danimarka merkezli Maersk şirketine bağlı Johannes Maersk gemisine de Akdeniz'de seyir füzesiyle başarılı bir saldırı gerçekleştirdiklerini aktardı.

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Husilerin sözcüsü, Maersk şirketinin, İsrail'i en çok destekleyen ve "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" en çok ihlal eden şirketlerden olduğu bilgisini paylaştı.

Loannis isimli geminin de Kızıldeniz'de insansız deniz aracıyla tam isabet vurulduğunu kaydeden Seri, geminin maliki şirketin ismini açıklamadı.

Seri, Amerikan gemisi Delonix'in ise Kızıldeniz'de balistik füzelerle vurulduğunu belirtti.